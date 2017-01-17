Отстраненный лыжник Вылегжанин удостоверился, что ему можно было выступить в Удмуртии

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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом ( 7—8 января ) и втором ( 14—15 января ) турах чемпионата Удмуртии, одержав две победы. Также 4 января он выступил на турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии.

«Перед соревнованиями я связался с Еленой Валерьевной Вяльбе (президентом Федерации лыжных гонок России — прим. ТАСС) и Вячеславом Ведениным, который работает в FIS. Мне было сказано, что в календаре этих соревнований нет и я могу спокойно в них участвовать», — сказал Вылегжанин.

«Сейчас неприятно, что этот вопрос поднимается. Людям надо понять, что для поддержания формы необходимо соревноваться, мы же тренируемся и выступаем для России», — подчеркнул он.