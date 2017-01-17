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17 января 2017, 14:18 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Отстраненный лыжник Вылегжанин удостоверился, что ему можно было выступить в Удмуртии

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Максим Вылегжанин перед стартом на чемпионате Удмуртии удостоверился, что не нарушит правил отстранения от соревнований, которое было вынесено Международной федерацией лыжного спорта (ФИС). Об этом он сообщил ТАСС.

По словам спортсмена перед соревнованиями он связывался с главой ФЛГР Еленой Вяльбе и Вячеславом Ведениным который работает в FIS. Увеличить
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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом (7—8 января) и втором (14—15 января) турах чемпионата Удмуртии, одержав две победы. Также 4 января он выступил на турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии.

«Перед соревнованиями я связался с Еленой Валерьевной Вяльбе (президентом Федерации лыжных гонок России — прим. ТАСС) и Вячеславом Ведениным, который работает в FIS. Мне было сказано, что в календаре этих соревнований нет и я могу спокойно в них участвовать», — сказал Вылегжанин.

«Сейчас неприятно, что этот вопрос поднимается. Людям надо понять, что для поддержания формы необходимо соревноваться, мы же тренируемся и выступаем для России», — подчеркнул он.

23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Помимо Вылегжанина, в их числе олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
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МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионы мира по лыжным гонкам россияне Максим Вылегжанин и Алексей Петухов пока не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Как сообщил ТАСС Вылегжанин, они направили в международную федерацию объяснительные с предложением провести в случае необходимости слушания по их делам.
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