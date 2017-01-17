Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28455077/
17 января 2017, 13:58 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжники Вылегжанин и Петухов не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионы мира по лыжным гонкам россияне Максим Вылегжанин и Алексей Петухов пока не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Как сообщил ТАСС Вылегжанин, они направили в международную федерацию объяснительные с предложением провести в случае необходимости слушания по их делам.

Спортсмены направили в международную федерацию объяснительные с предложением провести в случае необходимости слушания по их делам. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

«Пока никаких обвинений нам не предъявлено. Прибегать к помощи адвоката можно будет, если дело примет более серьезный характер и надо будет обжаловать обвинительное заключение», — сказал Вылегжанин.

«Мы сообщили международной федерации о желании провести слушания по видеоконференции. Плюс к этому приложили свои объяснительные. Если у них возникнут к нам дополнительные вопросы, то мы готовы на них ответить. Из FIS пришло подтверждение, что они все получили, ждем ответа», — сказал Вылегжанин.

Помимо Вылегжанина и Петухова, в числе отстраненных олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Слушания по делу Легкова и Белова прошли в минувшую пятницу, интересы лыжников представлял адвокат Христоф Вишеманн. Что касается Ивановой и Шаповаловой, то они также приняли решение отправить в FIS письменные объяснительные.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Отстраненный лыжник Вылегжанин удостоверился, что ему можно было выступить в Удмуртии

Отстраненный лыжник Вылегжанин удостоверился, что ему можно было выступить в Удмуртии

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Максим Вылегжанин перед стартом на чемпионате Удмуртии удостоверился, что не нарушит правил отстранения от соревнований, которое было вынесено Международной федерацией лыжного спорта (ФИС). Об этом он сообщил ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Вяльбе: участие Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения

Российские болельщики во вторник высылаются из Франции и будут в Москве 18 января

Еще три российских легкоатлета подали заявки на участие в международных стартах