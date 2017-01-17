Лыжники Вылегжанин и Петухов не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения

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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

«Пока никаких обвинений нам не предъявлено. Прибегать к помощи адвоката можно будет, если дело примет более серьезный характер и надо будет обжаловать обвинительное заключение», — сказал Вылегжанин.

«Мы сообщили международной федерации о желании провести слушания по видеоконференции. Плюс к этому приложили свои объяснительные. Если у них возникнут к нам дополнительные вопросы, то мы готовы на них ответить. Из FIS пришло подтверждение, что они все получили, ждем ответа», — сказал Вылегжанин.

Помимо Вылегжанина и Петухова, в числе отстраненных олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Слушания по делу Легкова и Белова прошли в минувшую пятницу, интересы лыжников представлял адвокат Христоф Вишеманн. Что касается Ивановой и Шаповаловой, то они также приняли решение отправить в FIS письменные объяснительные.