Лыжники Вылегжанин и Петухов не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения
МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионы мира по лыжным гонкам россияне Максим Вылегжанин и Алексей Петухов пока не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Как сообщил ТАСС Вылегжанин, они направили в международную федерацию объяснительные с предложением провести в случае необходимости слушания по их делам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований
«Пока никаких обвинений нам не предъявлено. Прибегать к помощи адвоката можно будет, если дело примет более серьезный характер и надо будет обжаловать обвинительное заключение», — сказал Вылегжанин.
«Мы сообщили международной федерации о желании провести слушания по видеоконференции. Плюс к этому приложили свои объяснительные. Если у них возникнут к нам дополнительные вопросы, то мы готовы на них ответить. Из FIS пришло подтверждение, что они все получили, ждем ответа», — сказал Вылегжанин.
Помимо Вылегжанина и Петухова, в числе отстраненных олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
Слушания по делу Легкова и Белова прошли в минувшую пятницу, интересы лыжников представлял адвокат Христоф Вишеманн. Что касается Ивановой и Шаповаловой, то они также приняли решение отправить в FIS письменные объяснительные.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter