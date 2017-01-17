Вяльбе: участие Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения

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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом ( 7—8 января ) и втором ( 14—15 января ) турах чемпионата Удмуртии, одержав две победы. Также 4 января он выступил на турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии.

«Максим не имеет права выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS и находиться в составе сборной на учебно-тренировочных мероприятиях. Ничего другого ему не запрещено: он тренировался и будет продолжать подготовку. Эти соревнования никакого отношения к FIS не имеют», — сказала Вяльбе.

23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Помимо Вылегжанина, в их числе олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.