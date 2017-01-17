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17 января 2017, 12:30 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе: Участие Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Участие российского лыжника Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По словам президента Федерации лыжных гонок России эти соревнования не имеют никакого отношения к Международной федерации лыжного спорта. Увеличить
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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом (7—8 января) и втором (14—15 января) турах чемпионата Удмуртии, одержав две победы. Также 4 января он выступил на турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии.

«Максим не имеет права выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS и находиться в составе сборной на учебно-тренировочных мероприятиях. Ничего другого ему не запрещено: он тренировался и будет продолжать подготовку. Эти соревнования никакого отношения к FIS не имеют», — сказала Вяльбе.

23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Помимо Вылегжанина, в их числе олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
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