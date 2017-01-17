Вяльбе: Участие Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения
МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Участие российского лыжника Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом (
«Максим не имеет права выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS и находиться в составе сборной на
23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований
Помимо Вылегжанина, в их числе олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
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