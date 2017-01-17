Проект памятника известному лыжнику Мике Мюллюля подготовлен в Финляндии

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Чертеж будущего монумента сделал художник Сеппо Каллиокоски. Он изобразил Мюллюля на финише с победно вскинутыми рукам. Но у постамента, на котором стоит лыжник, сзади виднеется разлом. Этот нюанс дал название и всему памятнику — «Треснувшая лыжня», что хорошо отражает и то, как протекала жизнь и карьера известного финна.

В «Хаапаярвен Киллат» хотели бы открыть мемориал в 2019 году в городке Хаапаярви, когда Мюллюля исполнилось бы 50 лет. По словам главы общества Илкки Хейнонена, памятник символизирует то, как атлет сходит с лыжни в последний раз, достигнув главного успеха.

Общество планирует запросить финансирование из фонда ЕС по поддержке проектов. «По нашим оценкам, в целом он может обойтись в почти €100 тысяч», — сказал Хейнонен. По его словам, сам спортклуб постарается изыскать на эти цели €15−30 тысяч.

Мюллюля считается самым успешным финским лыжником в истории. Он — обладатель олимпийского золота 1998 года в Нагано и четырех высших наград чемпионата мира в Рамзау в 1999-м. На чемпионате мира в финском Лахти в 2001 году разразился большой допинговый скандал, в результате которого шесть спортсменов сборной Финляндии — практически весь ее звездный состав, включая Мюллюля, были дисквалифицированы на два года. Главный тренер Кари-Пекка Кюро был пожизненно отстранен от тренерской работы.

В 2011 году лыжника нашли мертвым в своем доме в городе Коккола. При этом насильственную причину смерти следствие исключило. Многие объясняли кончину спортсмена депрессией и тем, что он так и не смог оправиться от последствий позора, который сборная страны испытала после ЧМ в Лахти.