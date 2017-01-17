Отстраненный российский лыжник Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) по подозрению в нарушении антидопинговых правил российский лыжник Максим Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии. Об этом сообщает
пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии.
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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам, включая Вылегжанина, были временно отстранены от соревнований
Отмечается, что спортсмен принял участие в первом (
Согласно кодексу FIS, выступление отстраненных спортсменов в соревнованиях (даже под эгидой национальных федераций лыжных гонок и спортивных клубов) противоречит правилам организации. О том, понесет ли спортсмен наказание за данное нарушение, не сообщается.
Вылегжанин является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также в его активе золото чемпионата мира — 2015 и победа на Универсиаде 2007 года.
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