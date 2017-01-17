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17 января 2017, 12:16 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Отстраненный российский лыжник Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) по подозрению в нарушении антидопинговых правил российский лыжник Максим Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии.

Согласно кодексу FIS выступление отстраненных спортсменов в соревнованиях (даже под эгидой национальных федераций и спортивных клубов) противоречит правилам организации. Увеличить
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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам, включая Вылегжанина, были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Отмечается, что спортсмен принял участие в первом (7—8 января) и втором (14—15 января) турах чемпионата, одержав две победы. Также 4 января он принял участие в турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии.

Согласно кодексу FIS, выступление отстраненных спортсменов в соревнованиях (даже под эгидой национальных федераций лыжных гонок и спортивных клубов) противоречит правилам организации. О том, понесет ли спортсмен наказание за данное нарушение, не сообщается.

Вылегжанин является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также в его активе золото чемпионата мира — 2015 и победа на Универсиаде 2007 года.
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Вяльбе: Участие Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения

Вяльбе: Участие Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Участие российского лыжника Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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