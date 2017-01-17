Отстраненный российский лыжник Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии

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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам, включая Вылегжанина, были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Отмечается, что спортсмен принял участие в первом ( 7—8 января ) и втором ( 14—15 января ) турах чемпионата, одержав две победы. Также 4 января он принял участие в турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии.

Согласно кодексу FIS, выступление отстраненных спортсменов в соревнованиях (даже под эгидой национальных федераций лыжных гонок и спортивных клубов) противоречит правилам организации. О том, понесет ли спортсмен наказание за данное нарушение, не сообщается.

Вылегжанин является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также в его активе золото чемпионата мира — 2015 и победа на Универсиаде 2007 года.