Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28448716/
17 января 2017, 0:39 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

В сборной Норвегии Матвееву считают одной из фавориток чемпионата мира

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус отметил, что рассматривает российскую лыжницу Наталью Матвееву как одну из фавориток на предстоящем чемпионате мира. Россиянка выиграла личный и командный спринт на этапе Кубка мира в Италии.

«Считаю Матвееву реальным претендентом на золото на чемпионате мира в Лахти. Её будет тяжело одолеть. Наталью ранее дисквалифицировали за применение эритропоэтина, но по этому поводу могу лишь сказать, что она уже своё наказание отбыла. Сроки дисквалификации определяет ВАДА. У норвежской команды нет никаких сомнений по поводу её чистоты, ни о чём таком не слышал», — сказал Лефсус в интервью Dagbladet.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России