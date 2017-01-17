В сборной Норвегии Матвееву считают одной из фавориток чемпионата мира

«Считаю Матвееву реальным претендентом на золото на чемпионате мира в Лахти. Её будет тяжело одолеть. Наталью ранее дисквалифицировали за применение эритропоэтина, но по этому поводу могу лишь сказать, что она уже своё наказание отбыла. Сроки дисквалификации определяет ВАДА. У норвежской команды нет никаких сомнений по поводу её чистоты, ни о чём таком не слышал», — сказал Лефсус в интервью Dagbladet.