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16 января 2017, 23:03 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Линдси Вонн: Сейчас для меня главное не результат, а само участие

Олимпийская чемпионка-2010 Линдси Вонн осталась довольная выступлением в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Альтенмаркте. Американка показала 13-й результат. Для нее это были первые официальные старты за последние 322 дня — она пропустила почти год из-за травмы и операции.

— С учетом всех обстоятельств, я ожидала такой результат, — цитирует NBC Вонн. — Мне показалось, что я выступила неплохо. Возможно, не на пределе возможностей. На данный момент я довольна. Сейчас для меня главный вопрос — не результаты, а само участие в стартах.
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