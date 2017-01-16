Линдси Вонн: Сейчас для меня главное не результат, а само участие

— С учетом всех обстоятельств, я ожидала такой результат, — цитирует NBC Вонн. — Мне показалось, что я выступила неплохо. Возможно, не на пределе возможностей. На данный момент я довольна. Сейчас для меня главный вопрос — не результаты, а само участие в стартах.