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16 января 2017, 21:12 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Адвокат: В отношении Легкова в докладе Макларена десять ошибок

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн заявил, что причины отстранять российских спортсменов были недостаточны и незаконны.

Адвокат российских лыжников Александра <span class=error>Легкова</span> и Евгения <span class=error>Белова</span> <span class=error>Кристоф</span> Вишеманн заявил что причины отстранять российских спортсменов были недостаточны и незаконны. Увеличить
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Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. Позже стало известно, что Легков может быть оправдан из-за ошибок, допущенных в докладе.

— Белов упоминается в качестве участника двух соревнований, в которых он на самом деле не состязался, — приводит RT слова Вишеманна. — По поводу Легкова найдены десять ошибок в разных списках. Причины отстранять их недостаточны и незаконны.
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