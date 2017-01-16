Адвокат: В отношении Легкова в докладе Макларена десять ошибок
Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн заявил, что причины отстранять российских спортсменов были недостаточны и незаконны.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. Позже стало известно, что Легков может быть оправдан
— Белов упоминается в качестве участника двух соревнований, в которых он на самом деле не состязался, — приводит RT слова Вишеманна. — По поводу Легкова найдены десять ошибок в разных списках. Причины отстранять их недостаточны и незаконны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter