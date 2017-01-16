Тренер: Аввакумова планирует выйти на пик формы перед ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина

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На четвертом этапе Кубка мира, прошедшем в японском Саппоро, Аввакумова заняла шестое место.

«Планируем, что выход на пик формы у Ирины случится за неделю до мирового первенства, — сказал Керов. — Уже сейчас она показывает стабильные результаты, входя в шестерку на этапах Кубка мира. Те попадания на подиум (Аввакумова заняла второе и третье места на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе — прим. ТАСС) были связаны, прежде всего, с тем, что Ирина очень уверенно чувствует себя на большом трамплине».

В общем зачете россиянка набрала 362 балла и занимает пятую позицию. «В таблице все довольно плотно, Ирине по силам отыграть отставание от лидирующей тройки, если она покажет нужный результат на следующих стартах», — заключил специалист.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.