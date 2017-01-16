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16 января 2017, 15:11 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Тренер: Аввакумова планирует выйти на пик формы перед ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова планирует выйти на пик формы за неделю до старта чемпионата мира по лыжным видам спорта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Роман Керов.

По словам Романа Керова eже сейчас спортсменка показывает стабильные результаты входя в шестерку на этапах Кубка мира. Увеличить
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На четвертом этапе Кубка мира, прошедшем в японском Саппоро, Аввакумова заняла шестое место.

«Планируем, что выход на пик формы у Ирины случится за неделю до мирового первенства, — сказал Керов. — Уже сейчас она показывает стабильные результаты, входя в шестерку на этапах Кубка мира. Те попадания на подиум (Аввакумова заняла второе и третье места на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе — прим. ТАСС) были связаны, прежде всего, с тем, что Ирина очень уверенно чувствует себя на большом трамплине».

В общем зачете россиянка набрала 362 балла и занимает пятую позицию. «В таблице все довольно плотно, Ирине по силам отыграть отставание от лидирующей тройки, если она покажет нужный результат на следующих стартах», — заключил специалист.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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