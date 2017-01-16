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16 января 2017, 12:10 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Ридзик стал шестым на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Италии

В Ватлесе (Италия) завершился этап Кубка мира по фристайлу.

Во втором старте в ски-кроссе победы одержали швейцарец Алекс Фива и канадка Мариэлла Томпсон. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Сергей Ридзик, ставший шестым.

Фристайл. Этап Кубка мира. Ватлес.
Мужчины. Ски-кросс
1. Алекс Фива (Швейцария).
2. Брэди Леман (Канада).
3. Армин Нидерер (Швейцария)…
6. Сергей Ридзик (Россия)…
16. Егор Коротков (Россия)…
26. Семён Денщиков (Россия)…
31. Артём Костенко (Россия).

Женщины. Ски-кросс
1. Мариэлла Томпсон (Канада).
2. Фанни Смит (Швейцария).
3. Мариэль Бергер Саббатель (Франция)…
11. Анастасия Чирцова (Россия).
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