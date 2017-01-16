Ридзик стал шестым на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Италии
В Ватлесе (Италия) завершился этап Кубка мира по фристайлу.
Во втором старте в
Фристайл. Этап Кубка мира. Ватлес.
Мужчины. Ски-кросс
1. Алекс Фива (Швейцария).
2. Брэди Леман (Канада).
3. Армин Нидерер (Швейцария)…
6. Сергей Ридзик (Россия)…
16. Егор Коротков (Россия)…
26. Семён Денщиков (Россия)…
31. Артём Костенко (Россия).
Женщины. Ски-кросс
1. Мариэлла Томпсон (Канада).
2. Фанни Смит (Швейцария).
3. Мариэль Бергер Саббатель (Франция)…
11. Анастасия Чирцова (Россия).
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