Наталья Матвеева: На победы вдохновил Устюгов

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Двукратная победительница этапа Кубка мира в Тоблахе Наталья Матвеева в первом большом интервью после триумфа рассказала о выигрышной тактике и необычных методах работы немецкого специалиста Маркуса Крамера.

Выиграв личный спринт в Тоблахе, 30-летняя Матвеева стала автором рекорда. Между двумя ее личными победами на этапах Кубка мира прошло более девяти лет. Длиннее промежутка не было ни у кого за всю историю проведения соревнований! Российские лыжницы последний раз побеждали на этапах Кубка мира в спринте не намного позже — семь лет назад одну из гонок «Тур де Ски» выиграла Наталья Коростелева.

Практически с тех пор в наших женских лыжах просветы в виде попадания хотя бы в первую шестерку чередовались с полным мраком. А сама Матвеева, девять лет назад считавшаяся одной из самых перспективных лыжниц мира, сезон от сезона мучилась то с проблемами со здоровьем, то с неподходящими тренировками. Пока этим летом Матвеева не попала в группу к немецкому специалисту Маркусу Крамеру и словно вернулась к себе прежней, на десятилетие назад.

ЕСЛИ НЕ ПОТЕРПЕТЬ, МЕДАЛИ ТОЧНО НЕ БУДЕТ.

— Давайте начнем разговор с вашей личной победы в Тоблахе. Интересно, что с главной соперницей, олимпийской чемпионкой из Норвегии Майкен Касперсен Фалла вы бежали в одних забегах, начиная с четвертьфинала…

— Так получилось, исходя из результатов пролога. В четвертьфинале я решила идти своим темпом, и если Фалла выйдет вперед, то держаться за ней. В полуфинале к нам в забег еще попала шведка Фальк, которая в итоге стала третьей. То есть вышла настоящая репетиция финала.

— В этой репетиции вы уже понимали, что потенциально сильнее всех?

— Мне очень помог Маркус Крамер, который грамотно разложил всю тактику. Объяснил, что в финале, начиная со второго подъема надо атаковать, и Фалла, кстати, тоже именно в этот момент начала работать на максимуме. Когда мы после этого подъема поехали на спуск, у меня промелькнула мысль, что второй уже точно буду. А потом подумала: «А вдруг, если Фалла повторит свою ошибку, поборюсь и за победу?» Дело в том, что норвежка в четверть- и в полуфинале слишком рано раскрывалась на заключительном спуске. В этот момент я сзади ее накатывала, хотя потом на финишной прямой Фалла выигрывала. В финале же получилось и на прямой стать первой.

— Вообще, сложилось впечатление, что у вас великолепно работали лыжи — вы чуть отставали на подъемах, но заметно догоняли на спусках и на равнине.

— Лыжи действительно оба дня работали великолепно. За это огромное спасибо нашей сервис-бригаде. Дело еще и в том, что мы оба раза в Тоблахе сумели правильно определить, какая лыжня быстрее. В этот раз они очень сильно различались по качеству снега. Я сумела встать в нужную лыжню и действительно на спуске чувствовала, что догоняю.

— В концовке вы успели даже сделать победный жест. Даже без фотофиниша поняли, что победили?

— Когда мы с норвежкой поравнялись в середине финишной прямой, думала, что все решит только разножка. Но потом боковым зрением поняла, что уже на целый корпус впереди. Хотя мне и сказали, что зря так бросила в конце — мол, если бы Фалла сделала шпагат, могла бы и догнать.

— В тот момент вы сознавали, что эта победа историческая, первая для вас за целых девять лет?

— Я была очень рада, но честно, когда последний раз выигрывала, даже не вспомнила. Мне задали такой вопрос, но я сказала просто: очень давно, лет десять назад. Потом, конечно, уже узнала про рекорд и всю эту статистику. Было очень приятно.

— Насколько тяжело после исторического триумфа накануне было настроиться еще и на командный спринт?

— Изначально мы с Юлей Белоруковой хотели побороться за подиум. Но пролог дался очень тяжело, я понимала, что с таким состоянием дальше будет еще сложнее. Перед финалом сказала: «Юль, если мы не потерпим как следует, медали точно не будет». И она молодец, выдала очень сильный третий этап, по-настоящему через «не могу». Мы немного замешкались на передаче, и образовался большой отрыв перед норвежкой и шведкой. Видимо, они думали, что я уже не догоню, потому что в подъем я их «съела» неожиданно быстро. А дальше получилось фактически повторение личного спринта, я действовала по той же схеме и с тем же результатом.

— Расскажите о вашей партнерше, 21-летней Юлии Белоруковой, для которой эта победа на Кубке мира стала первой в карьере?

— По сезону, у нас с Юлей в спринте были лучшие результаты, так что состав нашей команды даже не обсуждался. Перед Тоблахом мы были на сборах в австрийском Обертиллахе, и там на контрольной тренировке боролись с Юлькой на финише. Мне нравится, что мы соперничаем на тренировках. Это придает дополнительный азарт.

— Насколько тот факт, что в Тоблахе не было некоторых спортсменок, кто участвовал в «Тур де Ски» — например, шведки Стины Нильссон, сказался на уровне конкуренции?

— Если бы Нильссон бежала, конечно, было бы интереснее. Вообще, в Тоблахе из «красной» группы (которая составляет 30 сильнейших спортсменок Кубка мира. — Прим. «СЭ») участвовали только 16 лыжниц. Но это тоже очень серьезные спортсменки. Все борются, все хотят на подиум и не собираются ничего отдавать просто так. Я не думаю, что отсутствие некоторых соперниц как-то принижает наш успех.

ВЫСТУПАТЬ В «ТУРЕ» Я НЕ ПЛАНИРОВАЛА.

— Какими для вас были эти девять лет без побед на Кубке мира? Часто ли на протяжении них казалось, что выиграть уже вообще никогда не получится?

— Я каждый год верила, что все будет хорошо. Но начинался очередной сезон, и выяснялось, что гонки не идут, тренировочный план не подходит. Искала что-то новое, потом история повторялась… Большое спасибо президенту нашей федерации Елене Валерьевне Вяльбе, которая дала мне возможность готовиться к этому сезону с Маркусом Крамером.

— В этом году на Кубке мира вы выступали очень уверенно: были шестой в Давосе, четвертой в Руке. То есть победа в Тоблахе была во многом закономерна?

— Когда я заняла шестое место, меня спросили, не пик ли это формы. Но если там был пик, то после этого должен был последовать спад. А его не случилось, значит, мы с тренером все делаем правильно. Уровень, как минимум, попадания в финал — это мое объективное состояние на сегодняшний день. А пик будет дальше, на чемпионате мира.

— Как и где вы собираетесь к нему готовиться?

— Сразу из Италии мы вечером перебрались в австрийский Зеефельд, где проведем 10-дневный сбор. Оттуда приедем на этап Кубка мира в шведский Фалун, потом снова отправимся на сбор в Шушен. Побегу на чемпионате Норвегии, на очередном кубковом этапе в Отепя, и затем уже на чемпионате мира в Лахти. Вообще, пока я о нем стараюсь не думать. Надо готовиться, а там будет видно.

— Почему вы отказались от участия в многодневке «Тур де Ски»? Получается, что до сегодняшнего дня вы выступали всего на трех этапах Кубка мира.

— Выступать в «Туре» я не планировала изначально. Там был всего один спринт, а бежать столько дистанционных гонок мне тяжело. Сколько я ни бегала «Тур де Ски» раньше, меня все равно снимали после спринтов. Поэтому мы решили пропустить многодневку и сделать акцент на Тоблах. А что касается количества стартов, тут все нормально, мне хватает. Помимо Кубка мира, я еще выступала на Альпийском кубке в швейцарском Гомсе и на «Красногорской лыжне». Планировали перед Тоблахом съездить на соревнования в Обертиллах, но не получилось из-за накладки с транспортом. Зато мы провели вместо этого две контрольные тренировки.

— Вы же наверняка следили за «Тур де Ски» по телевизору? Что скажете о феноменальной победе Сергея Устюгова?

— Во время спринтов Серега за нас болел на стартовой поляне. И когда подошел поздравлять, я сказала: «Это все ты нас вдохновил!». Это чистая правда.

— В этом году вы впервые готовились вместе с Устюговым и остальными нашими лидерами в группе Маркуса Крамера. Что этот специалист изменил в вашей подготовке, раз вы стали совершенно иной, чем в прошлые годы?

— Мне кажется, он кардинально поменял практически все. Как мы тренируемся, готовимся к соревнованиям, переезжаем, проводим время дома… Мне нравится, что нет такого: план один для всех, и хоть умри, но выполни. У нас постоянный диалог, и главное, Маркус тебя действительно слышит. Без проблем даст лишний отдых или снизит нагрузку, если увидит, что ты реально не справляешься.

КРАМЕР ПРИНЕС СКОТЧ И ПРИМОТАЛ МНЕ ПАЛКИ К РУКАМ.

— Что, например, Крамер поменял в ваших тренировках? Все-таки вы действительно изменились очень заметно — одной чуткостью тренера это не объяснить.

— Для примера, расскажу про смешной случай в июне на сборе в Отепя. У меня с детства есть ошибка в технике, из-за которой я держу палку чуть по-другому, чем все остальные. Все тренеры, с которыми я работала раньше, пытались ее исправить, но не удалось. Маркус в Отепя выслушал эту историю, покивал и взял видеокамеру. Поснимал меня на тренировке, проехал рядом на велосипеде, посмотрел, как именно идет движение кисти. Смотрю, на следующий день несет скотч и тейп. Я говорю: «Это еще зачем?».

— Интересно.

— Он взял и просто примотал мне пальцы и кисти к палке так, чтобы было правильно. А у нас, представьте, по плану скоростная тренировка. Я инстинктивно пытаюсь палку стряхнуть, взять удобно, а не могу. Так постепенно и переучилась. Осенью мы провели тест на тредбане, чтобы понять, могу ли я с правильным положением палок выдерживать максимальную скорость. Выяснилось, что могу. Причем благодаря этому начала меняться к лучшему и техника хода в целом.

— В группе Крамера очень много спортсменов, причем мужчин и женщин. Вам хватает внимания тренера?

— Я была очень удивлена, что, несмотря на действительно большое количество людей в команде, Крамер находит время для каждого. Он может вечером до самого отбоя ходить по комнатам, пока не побеседует со всеми по отдельности. И самое интересное, что он держит в голове огромный объем информации, разнообразных данных по каждому спортсмену и никогда не путает. Удивительно: в России тренер порой за двумя-тремя лыжниками не может усмотреть, а тут человек успевает за полутора десятками.

— Большинство спортсменок в группе Крамера бегают дистанционные гонки, а вы — чистый спринтер. Это значит, что вы тренировались по индивидуальной программе?

— Все лето я готовилась наравне со всеми. Было, мягко говоря, непросто, и Крамер мне об этом напомнил как раз в Тоблахе. Подошел после пьедестала и сказал: «Помнишь, как было летом тяжело? Зато сейчас легко!».

— Раз уж вы прошли такую подготовку, может, попробовать себя и в более длинных гонках?

— Пока я делаю акцент на спринт и спринтерскую эстафету. Было бы здорово, конечно, попасть в Лахти и в «большую» эстафету, я давно об этом мечтаю. Но для этого надо успеть до нее пробежать с девчонками хотя бы одну гонку. А приехать на чемпионат мира и ждать, что тебя «с листа» поставят в эстафету — это неправильно.