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16 января 2017, 11:19 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Иванова и Шаповалова отправили FIS объяснительные по делу об отстранении

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжницы Юлия Иванова и Евгения Шаповалова представили Международной федерации лыжного спорта (FIS) письменные объяснения по делу об их отстранении от соревнований в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщила Иванова.

23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований <nobr>из-за </nobr>подозрений в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Увеличить
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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Спортсмены должны представить объяснения по сложившейся ситуации.

«Мы все отправили, ждем решения», — сообщила Иванова.

В минувшую пятницу состоялись слушания по делу олимпийского чемпиона Александра Легкова и еще одного российского лыжника Евгения Белова. Оба спортсмена были заслушаны антидопинговой комиссией FIS. Адвокат лыжников Христоф Вишеманн сообщил ТАСС, что данные комиссии Макларена не доказывают вину его клиентов. FIS вынесет решение по ним на этой неделе.

В нарушении антидопинговых правил также подозреваются чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов.
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