Иванова и Шаповалова отправили FIS объяснительные по делу об отстранении

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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Спортсмены должны представить объяснения по сложившейся ситуации.

«Мы все отправили, ждем решения», — сообщила Иванова.

В минувшую пятницу состоялись слушания по делу олимпийского чемпиона Александра Легкова и еще одного российского лыжника Евгения Белова. Оба спортсмена были заслушаны антидопинговой комиссией FIS. Адвокат лыжников Христоф Вишеманн сообщил ТАСС, что данные комиссии Макларена не доказывают вину его клиентов. FIS вынесет решение по ним на этой неделе.

В нарушении антидопинговых правил также подозреваются чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов.