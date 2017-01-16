Мутко: Ситуация с лыжником Легковым еще раз говорит о попытке очернить всю сборную РФ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Ранее адвокат Легкова Христоф Вишеманн заявил, что обнаружил несоответствия между именами атлетов и идентифицирующими их кодами в данных из доклада Макларена, и надеется на оправдание российского спортсмена.

«По Легкову нужно просто дожидаться результатов и решений, — сказал Мутко по телефону. — Что о нем говорить — весь мир его знает. Он пять лет был лидером мировых лыж да и после никуда не делся. Допинговая история его — она на ладони. Эта ситуация еще раз говорит нам о том, что есть попытка комплексно очернить всю сборную и показать систему. А допинг требует индивидуального рассмотрения каждого дела. Подождем вердикта».