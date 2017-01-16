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16 января 2017, 10:44 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Мутко: Ситуация с лыжником Легковым еще раз говорит о попытке очернить всю сборную РФ

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Ситуация с российским лыжником Александром Легковым является еще одним подтверждением того, что есть попытка очернить всю сборную России, заявил агентству «Р-Спорт» курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин. </em>Ситуация с российским лыжником Александром Легковым является еще одним подтверждением того что есть попытка очернить всю сборную России заявил агентству Р-Спорт курирующий вопросы спорта туризма и молодежной политики <nobr>вице-премьер</nobr> правительства РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Ранее адвокат Легкова Христоф Вишеманн заявил, что обнаружил несоответствия между именами атлетов и идентифицирующими их кодами в данных из доклада Макларена, и надеется на оправдание российского спортсмена.

«По Легкову нужно просто дожидаться результатов и решений, — сказал Мутко по телефону. — Что о нем говорить — весь мир его знает. Он пять лет был лидером мировых лыж да и после никуда не делся. Допинговая история его — она на ладони. Эта ситуация еще раз говорит нам о том, что есть попытка комплексно очернить всю сборную и показать систему. А допинг требует индивидуального рассмотрения каждого дела. Подождем вердикта».
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