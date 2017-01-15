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15 января 2017, 23:30 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Мутко: Доклад Макларена содержит очень много ошибок и неточностей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена содержит много фактических ошибок и неточностей. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее адвокат отстраненного от соревнований олимпийского чемпиона Александра Легкова заявил что лыжник может быть оправдан так как в докладе есть фактические ошибки. Увеличить
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После доклада Макларена шесть членов сборной России по лыжным гонкам 23 декабря были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. В их числе оказался олимпийский чемпион Александр Легков. Ранее в воскресенье адвокат Легкова Кристоф Вишеманн заявил, что спортсмен может быть оправдан, так как в докладе есть фактические ошибки.

На вопрос, может ли данный факт помочь другим отстраненным российским спортсменам, Мутко ответил: «Пока не стоит об этом говорить, у каждого спортсмена свое конкретное дело. В докладе действительно много ошибок, очень много неточностей, он опирается только на показания одного обвинителя. Его цель — бросить тень на весь российский спорт».

«Почему обвиняется только Россия? — продолжил вице- премьер. — У нас нет новых спортсменов: Сережа Устюгов выступал на Олимпиаде в Сочи, Александр Легков до Сочи был лидером на протяжении пяти лет, выигрывал “Тур де Ски”, входил в пятерку лучших спортсменов мира».

«Мы не утверждаем, что Московская антидопинговая лаборатория или Российское антидопинговое агентство работали хорошо. Но нужно, чтобы все были объективны, а не так, как получилось с легкой атлетикой, когда мы выполняли все требования, и никто не мог объяснить, чего еще от нас хотят», — заключил он.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. Сборная России была отстранена от всех международных соревнований и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
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