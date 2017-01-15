Квебек примет финал КМ по лыжным гонкам, перенесенный из Тюмени
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Канадский Квебек примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам, ранее перенесенный из Тюмени, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
FIS 23 декабря сообщила, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был состояться
Ранее на проведение тюменского этапа Кубка мира также претендовал шведский Эстерсунд.
Финал Кубка мира пройдет с 17 по 19 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter