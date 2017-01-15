Стох выиграл второй старт на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше

Стох, занявший первое место в субботу, в воскресенье по сумме двух попыток набрал 271,7 балла. Второй результат показал норвежец Даниэль-Андре Танде (270,5 балла). Замкнул тройку словенец Домен Превц (270,4).

Россиянине Евгений Климов (231,5) и Денис Корнилов (217,5) заняли 19-е и 28-е места соответственно, а Роман Трофимов (101,7) не смог квалифицироваться во вторую попытку.