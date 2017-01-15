Стох выиграл второй старт на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Поляк Камил Стох стал победителем второго старта на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в Висле.
Стох, занявший первое место в субботу, в воскресенье по сумме двух попыток набрал 271,7 балла. Второй результат показал норвежец
Россиянине Евгений Климов (231,5) и Денис Корнилов (217,5) заняли 19-е и 28-е места соответственно, а Роман Трофимов (101,7) не смог квалифицироваться во вторую попытку.
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