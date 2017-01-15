Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28434361/
15 января 2017, 20:58 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Стох выиграл второй старт на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Поляк Камил Стох стал победителем второго старта на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в Висле.

Стох, занявший первое место в субботу, в воскресенье по сумме двух попыток набрал 271,7 балла. Второй результат показал норвежец Даниэль-Андре Танде (270,5 балла). Замкнул тройку словенец Домен Превц (270,4).

Россиянине Евгений Климов (231,5) и Денис Корнилов (217,5) заняли 19-е и 28-е места соответственно, а Роман Трофимов (101,7) не смог квалифицироваться во вторую попытку.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной