Вяльбе: Лыжницы Матвеева и Белорукова выиграли спринт на этапе КМ благодаря тактике

Матвеева, которая накануне стала победительницей индивидуального спринта, и Белорукова финишировали в воскресенье первыми, опередив шведок и норвежек, ставших соответственно вторыми и третьими.

«Мы такие счастливые! Наташа очень грамотно свой последний этап провела и на финише просто замечательно поработала. Юля тоже, понятно, отдала все свои силы на последнем круге. Когда помимо того, что есть силы, есть еще и тактически грамотные действия, это очень радует! Я благодарна девчонкам и всей сервисной группе, которая сегодня тоже сработала очень хорошо», — сказала Вяльбе по телефону.