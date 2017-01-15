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15 января 2017, 18:07 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: Лыжницы Матвеева и Белорукова выиграли спринт на этапе КМ благодаря тактике

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские лыжницы Наталья Матвеева и Юлия Белорукова одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе благодаря грамотным тактическим действиям, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Матвеева, которая накануне стала победительницей индивидуального спринта, и Белорукова финишировали в воскресенье первыми, опередив шведок и норвежек, ставших соответственно вторыми и третьими.

«Мы такие счастливые! Наташа очень грамотно свой последний этап провела и на финише просто замечательно поработала. Юля тоже, понятно, отдала все свои силы на последнем круге. Когда помимо того, что есть силы, есть еще и тактически грамотные действия, это очень радует! Я благодарна девчонкам и всей сервисной группе, которая сегодня тоже сработала очень хорошо», — сказала Вяльбе по телефону.
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