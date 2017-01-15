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15 января 2017, 17:48 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжницы Белорукова и Матвеева выиграли командный спринт на этапе КМ в Италии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева одержали победу в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Италии.

Накануне Матвеева одержала победу в личном спринте. Увеличить
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Победитель гонки определялся с помощью фотофиниша, по результатам которого второе место заняла команда Швеции, третьими стали норвежки.

В интервью после финиша Матвеева поблагодарила сервис-бригаду за отличную подготовку лыж, которые «вчера и сегодня ехали очень быстро».

В субботу 30-летняя Матвеева выиграла личную спринтерскую гонку на этапе КМ впервые за 10 лет. До этого российская лыжница занимала первое место на этапе Кубка мира в январе 2015 года — тогда Юлия Чекалева выиграла скиатлон в Рыбинске.

21-летняя Белорукова впервые в карьере поднялась на пьедестал на этапе Кубка мира. До этого дня ее лучшим достижением было четвертое место в составе сборной в эстафете на этапе во Франции, прошедшем в середине декабря 2016 года.

Позже в воскресенье пройдет командный спринт у мужчин.
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Вяльбе: Лыжницы Матвеева и Белорукова выиграли спринт на этапе КМ благодаря тактике

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские лыжницы Наталья Матвеева и Юлия Белорукова одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе благодаря грамотным тактическим действиям, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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