Немец Френцель победил на этапе КМ по лыжному двоеборью в Валь-ди-Фьемме

Френцель в воскресенье показал время 27 минут 21,7 секунды. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Ридзек (+30,2 секунды), третьим стал японец Акито Ватабэ (+31,2).

Лучший из россиян Эрнест Яхин занял в итоговом протоколе 35-е место (+3.10,8), Тимофей Борисов не стартовал.