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15 января 2017, 16:40 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Немец Френцель победил на этапе КМ по лыжному двоеборью в Валь-ди-Фьемме

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Немец Эрик Френцель одержал победу на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Френцель в воскресенье показал время 27 минут 21,7 секунды. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Ридзек (+30,2 секунды), третьим стал японец Акито Ватабэ (+31,2).

Лучший из россиян Эрнест Яхин занял в итоговом протоколе 35-е место (+3.10,8), Тимофей Борисов не стартовал.
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