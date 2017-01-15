Хорошилов — седьмой в слаломе на этапе Кубка мира в Швейцарии
Норвежец Хенрик Кристофферсен победил в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Венгене.
Вторым стал австриец Марсель Хиршер, а замкнул тройку призёров немец Феликс Нойройтер. Россиянин Александр Хорошилов показал седьмой результат.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 11-й этап. Венген, Швейцария
Мужчины. Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.43,31.
2. Марсель Хиршер (Австрия) — 1.43,46.
3. Феликс Нойройтер (Германия) — 1.43,94…
7. Александр Хорошилов (Россия) — 1.44,49.
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