Антон Кушнир: Осознание того, как нужно прыгать, до сих пор сидит в голове, и это помогает
Белорус Антон Кушнир прокомментировал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском
Лейк-Плэсиде.
Дружище, этим вечером я сам вновь удивился, — ответил Кушнир на вопрос журналиста, приятно удивившегося второй победе белоруса в сезоне. — Я просто попытался собраться и сосредоточиться на следующем прыжке, потом на следующем, потом на следующем. Наш с тренером план заключается в том, чтобы я подошел к концу сезона в хорошей форме, и я не уверен, что чувствую себя как надо уже сейчас, но осознание того, как нужно прыгать, до сих пор сидит в голове, и это помогает.
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