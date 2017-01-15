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15 января 2017, 16:07 | Зимние: Лыжный спорт | «Прессбол»

Антон Кушнир: Осознание того, как нужно прыгать, до сих пор сидит в голове, и это помогает

Белорус Антон Кушнир прокомментировал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.

Дружище, этим вечером я сам вновь удивился, — ответил Кушнир на вопрос журналиста, приятно удивившегося второй победе белоруса в сезоне. — Я просто попытался собраться и сосредоточиться на следующем прыжке, потом на следующем, потом на следующем. Наш с тренером план заключается в том, чтобы я подошел к концу сезона в хорошей форме, и я не уверен, что чувствую себя как надо уже сейчас, но осознание того, как нужно прыгать, до сих пор сидит в голове, и это помогает.

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Новости Лыжного спорта

Белорусский фристайлист Антон Кушнир победил на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

Белорусский фристайлист Антон Кушнир победил на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион зимней Олимпиады-2014 в лыжной акробатике фристайла Антон Кушнир стал победителем этапа Кубка мира сезона 2016/17 в Лейк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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