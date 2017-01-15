Антон Кушнир: Осознание того, как нужно прыгать, до сих пор сидит в голове, и это помогает

Дружище, этим вечером я сам вновь удивился, — ответил Кушнир на вопрос журналиста, приятно удивившегося второй победе белоруса в сезоне. — Я просто попытался собраться и сосредоточиться на следующем прыжке, потом на следующем, потом на следующем. Наш с тренером план заключается в том, чтобы я подошел к концу сезона в хорошей форме, и я не уверен, что чувствую себя как надо уже сейчас, но осознание того, как нужно прыгать, до сих пор сидит в голове, и это помогает.