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15 января 2017, 15:59 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Фива и Томпсон одержали победы в ски-кроссе на этапе КМ по фристайлу в Италии

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Швейцарец Александр Фива и канадка Мариэль Томпсон одержали победы в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Ватлесе (Италия).

Фива в воскресенье в большом финале обошел канадца Брэди Лемена (второе место) и соотечественника Армина Нидерера. Россиянин Сергей Ридзик стал шестым, Егор Коротков — 16-м, Семен Денщиков — 26-й, Артем Костенко — 31-й, Игорь Омелин не стартовал.

Канадка Томпсон в своем финале обошла Фанни Смит из Швейцарии и француженку Мариэль Берже-Саббатель. Россиянка Анастасия Чирцова — 11-я.
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