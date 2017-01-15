Фива и Томпсон одержали победы в ски-кроссе на этапе КМ по фристайлу в Италии
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Швейцарец Александр Фива и канадка Мариэль Томпсон одержали победы в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Ватлесе (Италия).
Фива в воскресенье в большом финале обошел канадца Брэди Лемена (второе место) и соотечественника Армина Нидерера. Россиянин Сергей Ридзик стал шестым, Егор Коротков — 16-м, Семен Денщиков — 26-й, Артем Костенко — 31-й, Игорь Омелин не стартовал.
Канадка Томпсон в своем финале обошла Фанни Смит из Швейцарии и француженку Мариэль
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