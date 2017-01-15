Всемирный день снега отметили в Сочи соревнованиями с участием 300 юных лыжников

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В День снега горнолыжные курорты традиционно отдают свои трассы юным спортсменам, — рассказал корр. ТАСС директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян. — Многие воспитанники муниципального и краевого центров зимних видов спорта принимают участие в первых в своей спортивной жизни серьезных соревнованиях, они могут проявить себя, показать свои первые результаты».

По словам представителя мэрии Сочи, зимними видами спорта сейчас занимаются порядка 780 юных жителей субтропического города. Горнолыжные курорты в окрестностях сочинского поселка Красная Поляна начали развиваться перед Олимпийскими играми 2014 года. Сейчас здесь принимают туристов три крупных горных комплекса, общая протяженность трасс которых превышает 100 км.

«Около 70 процентов посетителей горнолыжного курорта — новички. У нас оборудованы специальные детские зоны и трассы для начинающих, почти 260 инструкторов по горным лыжам готовы любого поставить на лыжи, количество желающих ежегодно увеличивается на треть», — рассказал представитель одного из краснополянских горнолыжных курортов Геннадий Диденко.

Детей на горнолыжные склоны в основном приводят родители. «Горные лыжи в последние годы стали модным трендом. Красота гор, свежий воздух, здоровый образ жизни привлекает молодежь, но бывают среди новичков и те, кто только на пенсии решается осуществить свою мечту и встать на лыжи», — рассказал инструктор по горным лыжам Дмитрий Куценко.

Всемирный день снега с 2012 года отмечается по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. В России он проводится с 2015 года.