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15 января 2017, 13:56 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Адвокат: Лыжник Легков может быть оправдан, в докладе Макларена перепутаны кодовые цифры

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Легков, который был временно отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, может быть оправдан, так как в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) перепутаны кодовые цифры. Об этом сообщил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн, слова которого приводит шведская газета Expressen.

<em>МОСКВА 15 января. /ТАСС/. </em>Российский лыжник Александр <span class=error>Легков</span> который был временно отстранен <nobr>из-за </nobr>подозрений в нарушении антидопинговых правил может быть оправдан так как в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) перепутаны кодовые цифры. Об этом сообщил адвокат спортсмена <span class=error>Кристоф</span> Вишеманн слова которого приводит шведская газета Expressen. Увеличить
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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. В их числе оказались олимпийский чемпион Легков и Евгений Белов, в пятницу FIS заслушала показания спортсменов и адвоката.

«Мы проанализировали документацию из доклада Макларена и пришли к выводу, что в ней есть несоответствие по кодам, — сказал адвокат. — Например, если мы посмотрим на коды Белова, то обнаружим там два турнира, на которых его просто не было, значит, этот код принадлежит другому спортсмену. Конечно, это очень большая проблема, и мы обратили на это внимание в пятницу на встрече с FIS».

Также Вишеманн отметил, что ответ FIS по делу Легкова ожидается в ближайшие недели. Однако даже если отстранение будет отменено, лыжник не намерен участвовать в этапе Кубка мира в Ульрисехамне (21—22 января). «Мы ждем ответ в ближайшие недели и надеемся на снятие отстранения, — сказал адвокат. — Нет, его не будет в Ульрисехамне, сейчас он готовится к чемпионату мира».

Во второй части доклада Макларена, который был опубликован 9 декабря, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
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