Адвокат: Лыжник Легков может быть оправдан, в докладе Макларена перепутаны кодовые цифры
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Легков, который был временно отстранен
из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, может быть оправдан, так как в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) перепутаны кодовые цифры. Об этом сообщил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн, слова которого приводит шведская газета Expressen.
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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена
«Мы проанализировали документацию из доклада Макларена и пришли к выводу, что в ней есть несоответствие по кодам, — сказал адвокат. — Например, если мы посмотрим на коды Белова, то обнаружим там два турнира, на которых его просто не было, значит, этот код принадлежит другому спортсмену. Конечно, это очень большая проблема, и мы обратили на это внимание в пятницу на встрече с FIS».
Также Вишеманн отметил, что ответ FIS по делу Легкова ожидается в ближайшие недели. Однако даже если отстранение будет отменено, лыжник не намерен участвовать в этапе Кубка мира в Ульрисехамне (
Во второй части доклада Макларена, который был опубликован 9 декабря, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
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