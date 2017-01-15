Горнолыжница Фанкини госпитализирована после падения на тренировке в Австрии
Итальянская горнолыжница Надя Фанкини упала во время второй тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в
Альтенмаркт-им-Понгау (Австрия) и была госпитализирована, сообщает АР.
30-летняя спортсменка вылетела за пределы трассы на скорости более 100 км/ч. Спортсменка была эвакуирована с трассы на вертолёте, после чего её экстренно доставили в больницу.
Фанкини — двукратная медалистка чемпионатов мира по горнолыжному спуску и 12-кратный призёр этапов Кубка мира.
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