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15 января 2017, 13:42 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Горнолыжница Фанкини госпитализирована после падения на тренировке в Австрии

Итальянская горнолыжница Надя Фанкини упала во время второй тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в Альтенмаркт-им-Понгау (Австрия) и была госпитализирована, сообщает АР.

30-летняя спортсменка вылетела за пределы трассы на скорости более 100 км/ч. Спортсменка была эвакуирована с трассы на вертолёте, после чего её экстренно доставили в больницу. Из-за этого инцидента тренировки были прерваны.

Фанкини — двукратная медалистка чемпионатов мира по горнолыжному спуску и 12-кратный призёр этапов Кубка мира.
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Соревнования по скоростному спуску у женщин и мужчин, которые должны были пройти в рамках этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Альтенмаркт-Цаухензее и швейцарском Венгене соответственно, отменены из-за плохих погодных условий, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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