Горнолыжница Фанкини госпитализирована после падения на тренировке в Австрии

30-летняя спортсменка вылетела за пределы трассы на скорости более 100 км/ч. Спортсменка была эвакуирована с трассы на вертолёте, после чего её экстренно доставили в больницу. Из-за этого инцидента тренировки были прерваны.



Фанкини — двукратная медалистка чемпионатов мира по горнолыжному спуску и 12-кратный призёр этапов Кубка мира.