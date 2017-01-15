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15 января 2017, 11:36 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Белорусский фристайлист Антон Кушнир победил на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион зимней Олимпиады-2014 в лыжной акробатике фристайла Антон Кушнир стал победителем этапа Кубка мира сезона 2016/17 в Лейк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>15 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Чемпион зимней Олимпиады-2014 в лыжной акробатике <span class=error>фристайла</span> Антон <span class=error>Кушнир</span> стал победителем этапа Кубка мира сезона 2016/17 в <nobr>Лейк-Плэсиде</nobr> (США) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Белорусский спортсмен в решающем этапе борьбы за награды набрал 120,36 балла, что стало лучшим результатом среди всех финалистов.

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