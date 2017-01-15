Белорусский фристайлист Антон Кушнир победил на этапе КМ в Лейк-Плэсиде
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион зимней Олимпиады-2014 в лыжной акробатике фристайла Антон Кушнир стал победителем этапа Кубка мира сезона 2016/17 в
Лейк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белорусский спортсмен в решающем этапе борьбы за награды набрал 120,36 балла, что стало лучшим результатом среди всех финалистов.
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