Лундбю набрала в сумме двух попыток 248,5 очка. Второе место заняла японка Юки Ито (236,3), третьей стала немка Катарина Альтхаус (231,4).

Лучшая из представительниц России Ирина Аввакумова показала шестой результат, набрав 207 баллов. Еще одна россиянка Софья Тихонова заняла 17-е место (180), а Анастасия Баранникова (174,3) замкнула первую двадцатку. Ксения Каблукова не сумела отобраться в финальные соревнования и заняла в итоговом протоколе 34-е место.