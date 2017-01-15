Россиянин Буров стал третьим в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Лэйк-Плэсиде
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Российский фристайлист Максим Буров занял третье место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, прошедшем в американском Лэйк-Плэсиде.
Победил на соревнованиях в субботу белорус Антон Кушнир (120,36 очка), второе место занял американец Мак Бохоннон (119,46). Буров набрал 107,32 балла.
Еще один россиянин Станислав Никитин стал 4-м (98,41).
В общем зачете Кубка мира после трех этапов в своей дисциплине Буров идет 5-м, Никитин — 19-м.
Следующий этап в лыжной акробатике пройдет 3 февраля в
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