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15 января 2017, 9:53 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Россиянин Буров стал третьим в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Лэйк-Плэсиде

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Российский фристайлист Максим Буров занял третье место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, прошедшем в американском Лэйк-Плэсиде.

Победил на соревнованиях в субботу белорус Антон Кушнир (120,36 очка), второе место занял американец Мак Бохоннон (119,46). Буров набрал 107,32 балла.

Еще один россиянин Станислав Никитин стал 4-м (98,41).

В общем зачете Кубка мира после трех этапов в своей дисциплине Буров идет 5-м, Никитин — 19-м.

Следующий этап в лыжной акробатике пройдет 3 февраля в Дир-Вэлли (США).
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