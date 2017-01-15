Россиянин Буров стал третьим в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Лэйк-Плэсиде

Победил на соревнованиях в субботу белорус Антон Кушнир (120,36 очка), второе место занял американец Мак Бохоннон (119,46). Буров набрал 107,32 балла.

Еще один россиянин Станислав Никитин стал 4-м (98,41).

В общем зачете Кубка мира после трех этапов в своей дисциплине Буров идет 5-м, Никитин — 19-м.