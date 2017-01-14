Камил Стох выиграл первый старт на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше

Стох в субботу по сумме двух попыток набрал 268 баллов. Второй результат показал австриец Штефан Крафт (251,7). Замкнул тройку немец Андреас Веллингер (249,1).

Лучший результат среди российских летающих лыжников показал Денис Корнилов (216,3), занявший 28-е место. Евгений Климов (98,8) стал 38-м, а Роман Трофимов (96,8) занял 39-е место — оба спортсмена не смогли квалифицироваться во вторую попытку.

Второй старт состоится в Висле в воскресенье.