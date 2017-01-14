Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла этап Кубка мира в Италии

Норвежцы были вторыми в прыжках на лыжах с трамплина, но после лыжной эстафеты 2 по 5 километров заняли первое место в итоговом протоколе со временем 35 минут 2,4 секунды. Второе место заняла сборная Чехии (4-я в прыжках) с отставанием в 0,3 секунды. Третьими стали двоеборцы из команды Италии (11-е, +0,9).

Двоеборцы из сборной России Эрнест Яхин и Тимофей Борисов шли на 8-й строчке после прыжковой части, но по итогам двух видов программы заняли 14-е место с отставанием от победителей в 2 минуты 54,5 секунды.