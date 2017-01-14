Норвежские двоеборцы выиграли командный спринт в Италии, Россия — 14-я
Норвежцы Эспен Андерсен и Йорген Гробак победили в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Валь ди Фьемме.
Второе место заняли чехи, а третьими стали итальянцы. Россияне Эрнест Яхин и Тимофей Борисов, ставшие восьмыми в прыжковой части, в итоге заняли 14-е место.
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Пятый этап. Валь ди Фьемме, Италия
Командный спринт
1. Норвегия (Эспен Андерсен, Йорген Гробак) — 35.07,4.
2. Чехия (Томаш Портик, Мироослав Дворак) — +0,3.
3. Италия (Самуэль Коста, Алессандро Питтин) — +0,9…
14. Россия (Эрнест Яхин, Тимофей Боррисов) — + 2.54,5.
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