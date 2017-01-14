Соревнования по скоростному спуску на двух этапах КМ в субботу отменены
Соревнования по скоростному спуску у женщин и мужчин, которые должны были пройти в рамках этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском
Альтенмаркт-Цаухензее и швейцарском Венгене соответственно, отменены из-за плохих погодных условий, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Соревнования в Австрии были отменены
Мужские соревнования по скоростному спуску в Швейцарии были также отменены
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