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14 января 2017, 17:02 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Соревнования по скоростному спуску на двух этапах КМ в субботу отменены

Соревнования по скоростному спуску у женщин и мужчин, которые должны были пройти в рамках этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Альтенмаркт-Цаухензее и швейцарском Венгене соответственно, отменены из-за плохих погодных условий, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования в Австрии были отменены из-за сильного снегопада и предварительно перенесены на воскресенье.

Мужские соревнования по скоростному спуску в Швейцарии были также отменены из-за сильного снегопада, новая дата проведения не назначена. Соревновательная программа воскресенья в Венгене пока остается без изменений — на 15 января назначены старты в слаломе.
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