Соревнования по скоростному спуску на двух этапах КМ в субботу отменены

Соревнования в Австрии были отменены из-за сильного снегопада и предварительно перенесены на воскресенье.

Мужские соревнования по скоростному спуску в Швейцарии были также отменены из-за сильного снегопада, новая дата проведения не назначена. Соревновательная программа воскресенья в Венгене пока остается без изменений — на 15 января назначены старты в слаломе.