Лыжник Устюгов занял последнее место в квалификации спринта на этапе КМ
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял последнее место в квалификации спринта на этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Тоблахе. Спортсмен проиграл победителю гонки 41,40 секунды.
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Устюгов, ранее ставший победителем многодневной гонки «Тур де Ски», не смог пройти квалификацию
Первое место в квалификации занял норвежец Хавард Таугбель, преодолевший дистанцию за 2 минуты 47,38 секунды, вторым стал француз Люка Шанава (отставание — 0,06 секунды), третьим финишировал еще один представитель Норвегии Йоханнес Клабо (+0,30).
Финальные гонки начнутся в 16:10 мск.
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