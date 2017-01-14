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14 января 2017, 16:12 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов занял последнее место в квалификации спринта на этапе КМ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял последнее место в квалификации спринта на этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Тоблахе. Спортсмен проиграл победителю гонки 41,40 секунды.

Спортсмен ранее ставший победителем многодневной гонки Тур де <span class=error>Ски</span> не смог пройти квалификацию <nobr>из-за </nobr>падения. Увеличить
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Устюгов, ранее ставший победителем многодневной гонки «Тур де Ски», не смог пройти квалификацию из-за падения.

Первое место в квалификации занял норвежец Хавард Таугбель, преодолевший дистанцию за 2 минуты 47,38 секунды, вторым стал француз Люка Шанава (отставание — 0,06 секунды), третьим финишировал еще один представитель Норвегии Йоханнес Клабо (+0,30).

Финальные гонки начнутся в 16:10 мск.
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