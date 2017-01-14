Фристайлист Рейхерд победил в могуле на этапе Кубка мира
Казахстанец Дмитрий Рейхерд победил в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходил в
Лейк-Плэсиде (США).
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Второе место занял француз Бенджамин Каве. Третьим стал американец Брэдли Уилсон.
У женщин победила австралийка Бриттени Кокс. Второй стала француженка Перрин Лаффон, третьей — американка Морган Шилд.
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