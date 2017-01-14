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14 января 2017, 14:42 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Фристайлист Рейхерд победил в могуле на этапе Кубка мира

Казахстанец Дмитрий Рейхерд победил в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходил в Лейк-Плэсиде (США).

<span class=error>Казахстанец</span> Дмитрий <span class=error>Рейхерд</span> победил в <span class=error>могуле</span> на этапе Кубка мира по <span class=error>фристайлу</span> который проходил в <nobr>Лейк-Плэсиде</nobr> (США). Увеличить
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Второе место занял француз Бенджамин Каве. Третьим стал американец Брэдли Уилсон.

У женщин победила австралийка Бриттени Кокс. Второй стала француженка Перрин Лаффон, третьей — американка Морган Шилд.

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