Чемпион ОИ-2014 лыжник Хаттестад пропустит этап КМ в Италии из-за болезни

Отмечается, что 34-летний лыжник прибыл в Италию, однако не сможет принять участие в соревнованиях.

Этап в Тоблахе пройдет 14—15 января . В составе сборной России на этапе выступит, в частности, победитель «Тур де Ски» 2017 года и рекордсмен по числу побед на этапах гонки Сергей Устюгов.

Хаттестад стал победителем личного спринта на Олимпиаде в Сочи. Также в его активе две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов мира.