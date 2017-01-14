Чемпион ОИ-2014 лыжник Хаттестад пропустит этап КМ в Италии из-за болезни
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года норвежский лыжник Ола Виген Хаттестад пропустит этап Кубка мира в итальянском Тоблахе
из-за болезни. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на заявление Федерации лыжного спорта Норвегии.
Отмечается, что 34-летний лыжник прибыл в Италию, однако не сможет принять участие в соревнованиях.
Этап в Тоблахе пройдет
Хаттестад стал победителем личного спринта на Олимпиаде в Сочи. Также в его активе две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов мира.
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