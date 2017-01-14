Решение по делу лыжников Легкова и Белова вынесут через неделю

На них присутствовали только сами спортсмены и представители антидопинговой комиссии FIS.

23 декабря 2016 года шесть российских лыжников были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в подмене допинговых проб во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

О предварительных результатах слушаний Александра Легкова и Евгения Белова ничего не сообщается, но «итоговое решение со стороны Международной федерации будет вынесено на следующей неделе», — говорится в сообщении FIS.

Что касается остальных отстраненных российских лыжников, их дела будут рассмотрены отдельно позднее. Но затягивать с решением нельзя, так как с 22 февраля по 5 марта 2017 в финском городе Лахти пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.