Решение по делу лыжников Легкова и Белова вынесут через неделю
Накануне, 13 января, двое российских лыжников, которых обвиняют в махинациях с
допинг-пробами во время Олимпийских игр в Сочи, дали показания Международной федерации лыжного спорта (FIS). Слушания длились в Цюрихе около двух часов и проходили в закрытом режиме.
На них присутствовали только сами спортсмены и представители антидопинговой комиссии FIS.
23 декабря 2016 года шесть российских лыжников были временно отстранены от соревнований
О предварительных результатах слушаний Александра Легкова и Евгения Белова ничего не сообщается, но «итоговое решение со стороны Международной федерации будет вынесено на следующей неделе», — говорится в сообщении FIS.
Что касается остальных отстраненных российских лыжников, их дела будут рассмотрены отдельно позднее. Но затягивать с решением нельзя, так как с 22 февраля по 5 марта 2017 в финском городе Лахти пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.
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