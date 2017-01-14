Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28425197/
14 января 2017, 12:00 | Зимние: Лыжный спорт | Вести Сочи

Решение по делу лыжников Легкова и Белова вынесут через неделю

Накануне, 13 января, двое российских лыжников, которых обвиняют в махинациях с допинг-пробами во время Олимпийских игр в Сочи, дали показания Международной федерации лыжного спорта (FIS). Слушания длились в Цюрихе около двух часов и проходили в закрытом режиме.

На них присутствовали только сами спортсмены и представители антидопинговой комиссии FIS.

23 декабря 2016 года шесть российских лыжников были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в подмене допинговых проб во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

О предварительных результатах слушаний Александра Легкова и Евгения Белова ничего не сообщается, но «итоговое решение со стороны Международной федерации будет вынесено на следующей неделе», — говорится в сообщении FIS.

Что касается остальных отстраненных российских лыжников, их дела будут рассмотрены отдельно позднее. Но затягивать с решением нельзя, так как с 22 февраля по 5 марта 2017 в финском городе Лахти пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости