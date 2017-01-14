Петухов: FIS вынесет решение по делам Легкова и Белова в начале недели
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет решение по делам о временном отстранении россиян Александра Легкова и Евгения Белова в начале недели. Об этом другой отстраненный российский лыжник Алексей Петухов сообщил в Instagram.
23 декабря Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были временно отстранены от соревнований
«Дорогие друзья, спасибо всем, кто откликнулся и сказал слова поддержки в мой и наш адрес, это здорово, что мы вместе, а значит, победим, — написал Петухов. — Вчера выходили на видеосвязь Саша и Женя, решение будет в начале недели, ждем назначения слушаний меня и Максима. Тренируюсь нормально, немного отвлекают звонки и решение вопросов, но это нужно пройти и тогда мы станем сильнее».
Во второй части доклада Макларена, который был опубликован 9 декабря, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
С 22 февраля по 5 марта в финском Лахти пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.
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