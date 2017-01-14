В субботу по сумме двух попыток Ито получила 254,3 балла. Второе место заняла ее соотечественница Сара Таканаси (242,1). Тройку призеров замкнула норвежка Марен Лундбю (236,9).

Лучшая из россиянок Ирина Аввакумова (218,7) стала шестой. Анастасия Баранникова показала 18-й результат, Софья Тихонова — 24-й, Александра Кустова, не квалифицировавшаяся во вторую попытку — 38-й.

Второй старт в рамках этапа в Саппоро пройдет в воскресенье.