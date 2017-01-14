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14 января 2017, 11:07 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Японская летающая лыжница Ито победила на этапе КМ в Саппоро, Аввакумова — шестая

Японка Юки Ито выиграла первый старт в рамках этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро (Япония).

В субботу по сумме двух попыток Ито получила 254,3 балла. Второе место заняла ее соотечественница Сара Таканаси (242,1). Тройку призеров замкнула норвежка Марен Лундбю (236,9).

Лучшая из россиянок Ирина Аввакумова (218,7) стала шестой. Анастасия Баранникова показала 18-й результат, Софья Тихонова — 24-й, Александра Кустова, не квалифицировавшаяся во вторую попытку — 38-й.

Второй старт в рамках этапа в Саппоро пройдет в воскресенье.
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