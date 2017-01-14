Сергей Устюгов: Одну из гонок «Тур де Ски» выиграл на лыжах Легкова
Главный герой зимы в российском спорте, победитель многодневки «Тур де Ски» Сергей Устюгов дал «СЭ» первое большое интервью после триумфа, в котором рассказал о неожиданной смене тренера и примирении с любимой девушкой.
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ЛЫЖИ ЛЕГКОВА ПРЕДЛОЖИЛ СЕРВИСМЕН
— Сергей, как ваше самочувствие сейчас спустя почти неделю после финиша многодневки?
— Физически я восстановился. Головой отдохнуть не смог, потому что внимания слишком много. Все хотят пообщаться, сделать интервью, приехать поснимать и тому подобное.
— Я правильно поняла, что вы не любите журналистов и если бы была возможность, вообще бы с ними не разговаривали?
— Да, это правда. Сезон же еще продолжается, впереди чемпионат мира. А тут сбегал «Тур де Ски» — и сразу такое внимание. Все это отвлекает и не дает сосредоточиться на тренировках.
— Сколько времени после «Тур де Ски», кстати, вы не тренировались?
— На следующий день мы были в дороге, потом еще был день отдыха. Получается, встал на лыжи только в среду.
— Зачем вам нужен этап Кубка мира в Тоблахе и почему вы побежите только одну гонку?
— По решению тренеров я выступлю только в личном спринте. О командном мы даже не разговаривали, так как мои тренеры Маркус Крамер и Егор Сорин решили, что сейчас в нем нет смысла. Это очень тяжелая гонка, а я
— Если вернуться чуть назад, какая гонка во время «Тура» стала для вас самой тяжелой?
— Со всех точек зрения — и физически, и психологически — это была заключительная гонка до горы, то есть
— Вы не думаете сейчас, что
— Как говорят, волков бояться — в лес не ходить. Об этой ситуации я уже рассказывал. Была контактная борьба, я коснулся Хельнера палкой, чтобы он больше не стучал мне по лыжам, а шведу это не понравилось. Я иностранных языков не знаю, но понял, что Хельнер после финиша на меня наезжал. Потом уже в раздевалке я попросил Егора перевести ему мою точку зрения. Вроде бы ситуация разрешилась, но потом Хельнер пошел к журналистам и начал на меня жаловаться.
— Правда, кстати, что одну из гонок многодневки вы бежали на лыжах Александра Легкова?
— Это была гонка преследования. Дело в том, что у нас в команде за каждым спортсменом закреплен свой сервисмен. С Сашей работает Вова Рысин, а со мной — Женя Уфтиков. Когда я зашел к ним перед стартом, увидел, что стоят Санины лыжи. И Женя говорит: «Вовчик уверяет, что это самая боевая пара и она сегодня должна сработать». Я Женьке доверяю на все сто процентов. Мы попробовали лыжи, они действительно катили лучше моих, и мы решили бежать на них.
— После победы на «Туре» вы сказали, что отличаетесь от норвежца Петтера Нортуга тем, что умеете бегать в гору, а он — нет.
— Я тут подумал на холодную голову и понял, что на самом деле бежал ненамного быстрее Нортуга. Просто в прошлом году получилось в очной борьбе уйти от него. Думаю, если бы Петтер подошел к горе с таким отрывом, какой был у меня, он бы тоже не упустил это преимущество.
— Кстати, об отрыве. Вы понимали, что 1 минуты и 12 секунд в любом случае хватит вам для победы?
— Я особо не думал об этом. Выходил с мыслью, что надо,
— На протяжении «Тура» пятью победами подряд вы доказали, что являетесь абсолютным универсалом и готовы выигрывать что угодно. Но
— Погодите, я вот даже задумался… На самом деле, если я внушу себе, что люблю ту или иную гонку, как тогда быть с остальными? Раньше вот я считался спринтером, и мне это не нравилось. Быть спортсменом одной гонки или
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— После «Тура» вы рассказали, что поругались со своей девушкой, тоже российской лыжницей Еленой Соболевой
— У Лены был день рождения как раз в день финиша «Тур де Ски». Когда я бежал в гору, было очень тяжело, и мысли вообще никак не складывались. Вот и вылетело из головы, что надо ее тоже на камеру поздравить. Она, конечно, обиделась, но потом сказала: ничего, бывает. Сейчас у нас все хорошо.
— Елена тоже выступала на «Тур де Ски» и заняла 22-е место. Насколько тяжело двум профессиональным лыжникам быть вместе?
— Мне кажется, от того, что мы занимаемся одним делом, нам легче понимать друг друга. Мы же видим друг друга со стороны, можем порой
— А вы ее можете отругать после неудачной гонки?
— Нет, что вы. Я решил, что если дело касается спорта, лучше не буду ее ни хвалить, ни ругать. Не хочу конфликтов по этому поводу.
— Ваша мама, которую
— Был случай, когда я выступал в окружной команде
— В каких условиях вы начинали карьеру? Знаю, например, что роллерной трассы в вашем родном поселке Междуреченский до сих пор нет.
— Поначалу, как и все, я катался на обычных плохих лыжах, какие выдавали на базе. Потом, когда у меня и еще у нескольких ребят пошли результаты, нам из
— В какой момент вы поняли, что карьера спортсмена состоится и есть шанс кардинально изменить свою жизнь?
— Наверное, после победы на первенстве мира в Отепя в 2011 году. Перед ним я выиграл почти весь российский отбор, кроме спринтерской гонки, где уступил Глебу Ретивых. Помню, был очень зол, так как у меня к Глебу были старые счеты. Он выиграл у меня отбор на юношескую Олимпиаду, а я собирался поквитаться с ним на Универсиаде, но заболел. Российский отбор на первенство мира вновь ему проиграл. И победить удалось только в Эстонии, чему я, конечно, был очень рад.
— Используя вашу терминологию, как вы думаете, Мартин Сундбю постарается «поквитаться» с вами за «Тур де Ски» на чемпионате Норвегии?
— Мой тренер Маркус Крамер сказал, что надо пробежать одну или две гонки на чемпионате Норвегии в рамках подготовки к чемпионату мира. Но, возможно, для меня в этих гонках главным будет просто проработаться или сосредоточиться на
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— Мне всегда хотелось выйти на старт вместе с Нортугом и вообще понять, что он за человек. По телевизору он раньше казался очень пафосным. А в жизни ничего — нормальный парень! Я же языков не знаю, общаться сложно. Но я Нортуга очень уважаю.
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— Когда осенью вы приняли решение об уходе из группы Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте, не боялись, что
— На самом деле тренировочный план у Рето с Изабель и у Маркуса один и тот же, с минимумом различий. То есть я продолжил выполнять привычную для себя работу. И сомнений в правильности такого шага у меня не было. На первой же тренировке, когда я только перешел, Маркус указал на ошибки в технике передвижения на роллерах и сразу объяснил, как их исправить. Я очень сильно удивился: проработали два с половиной года с Рето и Изабель, а мне о таких ошибках ни разу не говорили.
— Зато, по вашим словам, упрекали в непрофессионализме. В чем он выражался?
— Знаете, давайте лучше не углубляться в эту тему. Не хочу вступать в перепалки.
— Крамер говорил, что в тренировках вы задаете очень много вопросов. На каком языке?
— С переводом помогает либо Егор Сорин, либо
— Так может, стоит выучить английский или немецкий, чтобы лучше понимать своего тренера?
— Вообще я знаю пару слов
— Правда, что в начале карьеры вы всерьез подумывали о переходе в биатлон?
— Мой личный тренер Иван Брагин тогда сказал: «Мы еще в лыжах не все выиграли, чтобы в биатлон уходить». Просто в юношеском возрасте с нами в одной команде были биатлонисты. И я частенько старался прийти на рубеж и пострелять с ними, а не просто бегать по лесу. Даже сейчас, когда приезжаю домой, прошу дать мне винтовку. Этим летом пачку патронов я точно выпустил.
— Тренеры сборной России по биатлону на этом моменте наверняка заинтересовались.
— Да нет, успокойте их. Стрелок из меня неважный.
— В числе своих хобби вы называете чтение. Что сейчас читаете?
— Это вообще прикол. Не знаю, откуда взялась информация, что я люблю читать, но мне позвонила любимая девушка и сказала: «Ну что ты врешь?!» Видимо, все пошло от того, что еще в прошлом году я в одном из интервью сказал, что провожу очень много времени в телефоне и хочу от этого отойти. Но в итоге отучиться толком не удалось. Особенно сейчас: если я вдруг не отвечаю на сообщения, многие из друзей обижаются, говорят: «Ну все, звезда, улетел». Так что в этом году я прочитал всего одну или две книжки.
— Это за две недели до Нового года?!
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— Чем развлекаете себя помимо общения в телефоне?
— В этом году мы в сборной купили PlayStation. И теперь по настроению играем в бои без правил, UFC. Это отлично расслабляет и разряжает обстановку.
— Вы всегда побеждаете?
— Чемпионов у нас нет. Все время выигрывают разные ребята.
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