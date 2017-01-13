Адвокат: Данные доклада Макларена не доказывают вину Легкова и Белова
МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Данные, опубликованные по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, не доказывают вину российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Христоф Вишеманн.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований
«С юридической точки зрения разговор получился непростым. Представители FIS повторили позицию, высказанную Маклареном в его докладе. Я не ставил задачу доказать, что в докладе Макларена неправда, поскольку это не моя работа давать оценку этому документу. Моя позиция заключалась в том, что документы, представленные в докладе, не доказывают персональную вину спортсменов», — сказал Вишеманн.
«В базе данных, опубликованной Маклареном, даже не указаны имена спортсменов, все документы закодированы. Нет никаких доказательств связи закодированной информации с конкретными спортсменами. Данные слишком путанные», — подчеркнул он.
Слушания прошли в Цюрихе, они продолжались 1 час 45 минут. «Для участия в них в Швейцарию прибыл Легков и его тренер Маркус Крамер, который, впрочем, не смог присутствовать на заседании. Евгений Белов присоединился к нам по видеоконференции из Москвы, как и председатель антидопинговой комиссии FIS Патрик Смис, который вышел на связь из Торонто. Это был спокойный и честный разговор, каждый из спортсменов получил возможность чистосердечно высказать свою точку зрения», — отметил адвокат спортсменов.
Решение по делу Легкова и Белова должно быть вынесено на следующей неделе.
Четыре дела ждут своей очереди
Кроме того, на основании расследования Макларена от соревнований были отстранены чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, а также Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Их дела будут рассмотрены FIS отдельно.
Во второй части доклада Макларена, которая была опубликована 9 декабря в Лондоне, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter