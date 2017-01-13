FIS вынесет решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова на следующей неделе

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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. В их числе оказались олимпийский чемпион Легков и Белов. В пятницу FIS заслушала показания спортсменов и адвоката.

«В Цюрихе (Швейцария) FIS провела слушания по делу временно отстраненных лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Слушания проходили в закрытом режиме, и на них присутствовали только спортсмены и представители антидопинговой комиссии FIS. Итоговое решение со стороны международной федерации будет вынесено на следующей неделе», — говорится в сообщении.