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13 января 2017, 20:52 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

FIS вынесет решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова на следующей неделе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет решение по делу временно отстраненных от соревнований россиян Александра Легкова и Евгения Белова на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Международная федерация лыжного спорта провела в Цюрихе слушание по делу россиян. Увеличить
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23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. В их числе оказались олимпийский чемпион Легков и Белов. В пятницу FIS заслушала показания спортсменов и адвоката.

«В Цюрихе (Швейцария) FIS провела слушания по делу временно отстраненных лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Слушания проходили в закрытом режиме, и на них присутствовали только спортсмены и представители антидопинговой комиссии FIS. Итоговое решение со стороны международной федерации будет вынесено на следующей неделе», — говорится в сообщении.
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