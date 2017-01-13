FIS вынесет решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова на следующей неделе
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет решение по делу временно отстраненных от соревнований россиян Александра Легкова и Евгения Белова на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований
«В Цюрихе (Швейцария) FIS провела слушания по делу временно отстраненных лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Слушания проходили в закрытом режиме, и на них присутствовали только спортсмены и представители антидопинговой комиссии FIS. Итоговое решение со стороны международной федерации будет вынесено на следующей неделе», — говорится в сообщении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter