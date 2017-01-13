Немец Френцель победил на этапе КМ по лыжному двоеборью в Валь-ди-Фьемме

Френцель, который был вторым после прыжковой части, в пятницу преодолел дистанцию 10 км за 29 минут 19,4 секунды. Второе место занял еще один немец Йоханнес Ридзек (+24,2 секунды), третьим стал норвежец Магнус Моан (+25,9).

Лучший из россиян Эрнест Яхин занял в итоговом протоколе 36-е место (+4.45,7), Нияз Набеев стал 38-м (+4.57,3), а Тимофей Борисов (+6.13,5) — 41-м.