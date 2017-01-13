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13 января 2017, 10:54 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Александр Арефьев: При должном отношении к делу и поступательном прогрессе Климов может претендовать на медали на Играх-2018

Главный тренер сборной России Александр Арефьев заявил, что у 22-летнего россиянина Евгения Климова есть хорошие перспективы выиграть медаль на Олимпиаде-2018.

В этом месяце российский спортсмен получил титул чемпиона России и стал третьим на знаменитом «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке.

— Можно сказать, что переходный период Климова из двоеборья в прыжки с трамплина закончен, и сейчас он уже вышел на новый уровень, — цитируют «Известия» Арефьева. — В техническом, физическом и психологическом плане он соответствует прыгунам мирового класса. То, что из двенадцати пройденных этапов девять он закончил в первой двадцатке Кубка мира, говорит о том, что это — систематические, а не случайные успехи. Если говорить про его подиум на «Турне четырех трамплинов», то это место было завоевано в тяжелейших погодных условиях. Есть ли у Жени перспективы на Играх в Пхенчхане? Пока загадывать рано, но при должном отношении к делу и поступательном прогрессе он может претендовать на медали.
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