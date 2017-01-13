Вонн: До конца карьеры я буду подвергаться большому риску

Ожидается, что титулованная спортсменка возобновит выступления на одном из этапов Кубка мира в январе.



«До конца карьеры я совершенно точно буду подвергаться большому риску. В моей руке устойчивая пластина, но выше неё моя рука уязвима для нового перелома. Если потребуется ещё одна операция, то из-за наличия пластины она будет ещё сложнее. Может, даже потребуется вставлять две пластины», — цитирует Вонн AP.