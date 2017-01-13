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13 января 2017, 10:53 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Вонн: До конца карьеры я буду подвергаться большому риску

Олимпийская чемпионка Ванкувера в скоростном спуске, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в супергиганте, чемпионка мира в этих дисциплинах, четырёхкратная обладательница Кубка мира американка Линдси Вонн, получившая перелом руки на тренировке в ноябре 2016 года, призналась, что подвергает себя большому риску, возвращаясь к соревнованиям.

Ожидается, что титулованная спортсменка возобновит выступления на одном из этапов Кубка мира в январе.

«До конца карьеры я совершенно точно буду подвергаться большому риску. В моей руке устойчивая пластина, но выше неё моя рука уязвима для нового перелома. Если потребуется ещё одна операция, то из-за наличия пластины она будет ещё сложнее. Может, даже потребуется вставлять две пластины», — цитирует Вонн AP.
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