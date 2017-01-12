Крюков вошел в состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Тоблахе
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Стали известны составы мужской и женской сборных России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Тоблахе (Италия), сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.
В составе мужской сборной на этапе выступит Никита Крюков,
Также в состав мужской команды вошли: Антон Гафаров, Николай Морилов, Александр Панжинский, Глеб Ретивых и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов.
Состав женской сборной: Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева.
На этапе в Тоблахе 14 января пройдёт индивидуальный спринт свободным стилем, 15 января — командный спринт свободным стилем.
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