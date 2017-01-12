Крюков вошел в состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Тоблахе

В составе мужской сборной на этапе выступит Никита Крюков, из-за проблем со спиной пропустивший декабрьские этапы Кубка мира и не принимавший участия в «Тур де Ски» в начале января.

Также в состав мужской команды вошли: Антон Гафаров, Николай Морилов, Александр Панжинский, Глеб Ретивых и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов.

Состав женской сборной: Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева.

На этапе в Тоблахе 14 января пройдёт индивидуальный спринт свободным стилем, 15 января — командный спринт свободным стилем.