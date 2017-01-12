Линдси Вонн в субботу выйдет на старт впервые с февраля 2016 года
Олимпийская чемпионка-2010 Линдси Вонн примет участие в соревнованиях по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте 14 января, сообщает NBC.
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Для нее это будет первый старт с 28 февраля 2016 года. В прошлом сезоне она лидировала в зачете Кубка мира, но досрочно завершила сезон
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