Линдси Вонн в субботу выйдет на старт впервые с февраля 2016 года

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Для нее это будет первый старт с 28 февраля 2016 года. В прошлом сезоне она лидировала в зачете Кубка мира, но досрочно завершила сезон из-за очередной травмы. Два месяца назад она приступила к тренировкам после операции на руке.