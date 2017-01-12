Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28408697/
12 января 2017, 19:33 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Линдси Вонн в субботу выйдет на старт впервые с февраля 2016 года

Олимпийская чемпионка-2010 Линдси Вонн примет участие в соревнованиях по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте 14 января, сообщает NBC.

Олимпийская чемпионка-2010 <span class=error>Линдси</span> <span class=error>Вонн</span> примет участие в соревнованиях по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте 14 января сообщает NBC. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для нее это будет первый старт с 28 февраля 2016 года. В прошлом сезоне она лидировала в зачете Кубка мира, но досрочно завершила сезон из-за очередной травмы. Два месяца назад она приступила к тренировкам после операции на руке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Огненное интервью Егора Титова о "Спартаке"

За это Мейуэзер не простит Макгрегора

Великий "Зубастик" просто в шоке