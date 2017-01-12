Белоруска Юлия Тихонова заняла 2-е место на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

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Юлия Тихонова преодолела дистанцию за 30 мин. 03,7 сек., уступив только многоопытной Юстине Ковальчик. Двукратная олимпийская чемпионка из Польши стала победителем в гонке на 10 км «классикой» — 28 мин. 22,0 сек. Бронзовая награда у Марии Давыденковой из России — 30 мин. 03,8 сек.

В десятку лучших по итогам выступления вошла еще одна белоруска — Полина Сероносова, которая финишировала восьмой — 30 мин. 51,2 сек. Всего в гонке классическим стилем на 10 км у женщин приняли участие 32 лыжницы из Польши, России, Казахстана и Беларуси.

Во второй день Кубка Восточной Европы, 13 января, в «Раубичах» состоятся спринтерские гонки на 1,5 км. Завершится турнир 15 января гонками на 10 км у женщин и 15 км у мужчин свободным стилем.

Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне «Раубичи» принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале 2017 года. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.

Организаторами этапа Кубка Восточной Европы в «Раубичах» выступают Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси, Белорусский лыжный союз, Белорусская федерация лыжных гонок, Миноблисполком и Мингорисполком.