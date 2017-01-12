Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28406606/
12 января 2017, 16:38 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Белоруска Юлия Тихонова заняла 2-е место на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Юлия Тихонова заняла второе место в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, который стартовал сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>12 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белоруска Юлия <span class=error>Тихонова</span> заняла второе место в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам который стартовал сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки <span class=error>Раубичи</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Юлия Тихонова преодолела дистанцию за 30 мин. 03,7 сек., уступив только многоопытной Юстине Ковальчик. Двукратная олимпийская чемпионка из Польши стала победителем в гонке на 10 км «классикой» — 28 мин. 22,0 сек. Бронзовая награда у Марии Давыденковой из России — 30 мин. 03,8 сек.

В десятку лучших по итогам выступления вошла еще одна белоруска — Полина Сероносова, которая финишировала восьмой — 30 мин. 51,2 сек. Всего в гонке классическим стилем на 10 км у женщин приняли участие 32 лыжницы из Польши, России, Казахстана и Беларуси.

Во второй день Кубка Восточной Европы, 13 января, в «Раубичах» состоятся спринтерские гонки на 1,5 км. Завершится турнир 15 января гонками на 10 км у женщин и 15 км у мужчин свободным стилем.

Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне «Раубичи» принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале 2017 года. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.

Организаторами этапа Кубка Восточной Европы в «Раубичах» выступают Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси, Белорусский лыжный союз, Белорусская федерация лыжных гонок, Миноблисполком и Мингорисполком.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Лыжник Сергей Долидович занял восьмое место на этапе Кубка Восточной Европы в «Раубичах»

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный белорусский лыжник Сергей Долидович занял восьмое место в классической гонке на 15 км на стартовавшем сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» этапе Кубка Восточной Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 6 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Напавшему в новогоднюю ночь на милиционера минчанину предъявлено обвинение

Раненый рысенок умер в Витебском зоопарке