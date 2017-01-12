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12 января 2017, 14:11 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

СМИ: Эстерсунд претендует на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Норвежский Эстерсунд подал заявку на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам 2017 года, которого лишилась Тюмень. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Федерация лыжных гонок России заявила что приняла самостоятельное решение об отказе от проведения этапа Тюмени <nobr>из-за </nobr>допингового скандала. Увеличить
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Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о переносе этапа из Тюмени. Позднее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что приняла самостоятельное решение об отказе от проведения финального этапа Кубка мира в Тюмени из-за допингового скандала.

Также ранее отмечалось, что на проведение соревнований претендует норвежский Тронхейм. FIS примет решение относительно места проведения этапа позднее.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинговой ситуации в России, которая повлекла за собой перенос этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове Псковской области, чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

Финал КМ в Тюмени должен был пройти с 16 по 19 марта.
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