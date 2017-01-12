СМИ: Эстерсунд претендует на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Норвежский Эстерсунд подал заявку на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам 2017 года, которого лишилась Тюмень. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
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Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о переносе этапа из Тюмени. Позднее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что приняла самостоятельное решение об отказе от проведения финального этапа Кубка мира в Тюмени
Также ранее отмечалось, что на проведение соревнований претендует норвежский Тронхейм. FIS примет решение относительно места проведения этапа позднее.
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинговой ситуации в России, которая повлекла за собой перенос этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове Псковской области, чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.
Финал КМ в Тюмени должен был пройти с 16 по 19 марта.
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