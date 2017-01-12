Лыжник Сергей Долидович занял восьмое место на этапе Кубка Восточной Европы в «Раубичах»
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный белорусский лыжник Сергей Долидович занял восьмое место в классической гонке на 15 км на стартовавшем сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» этапе Кубка Восточной Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат Сергея Долидовича составляет 40 мин. 46,1 сек. Победителем гонки на 15 км классическим стилем стал Никита Ступак из России — 39 мин. 01,3 сек. Спортсмен побеждал в «Раубичах» и годом ранее. Второе место занял Дмитрий Япаров (Россия) — 39 мин. 07,1 сек., ранее становившийся серебряным призером в составе российской команды в эстафете 4×10 км на зимних Играх в Сочи. Замкнул тройку призеров россиянин Алексей Виценко — 39 мин. 34,0 сек.
Сегодня в «Раубичах» состоится гонка на 10 км классическим стилем среди женщин. На старт вместе с лыжницами из России и Беларуси выйдет двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик из Польши.
В первый день этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам состоялась церемония открытия соревнований, в которых приняли участие председатель Минского облисполкома Семен Шапиро, первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев, председатель Белорусского лыжного союза Сергей Тетерин, генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.
Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне «Раубичи» принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале 2017 года. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.
Организаторами этапа Кубка Восточной Европы в «Раубичах» выступают Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси, Белорусский лыжный союз, Белорусская федерация лыжных гонок, Миноблисполком и Мингорисполком.
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