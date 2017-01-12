Лыжник Сергей Долидович занял восьмое место на этапе Кубка Восточной Европы в «Раубичах»

Результат Сергея Долидовича составляет 40 мин. 46,1 сек. Победителем гонки на 15 км классическим стилем стал Никита Ступак из России — 39 мин. 01,3 сек. Спортсмен побеждал в «Раубичах» и годом ранее. Второе место занял Дмитрий Япаров (Россия) — 39 мин. 07,1 сек., ранее становившийся серебряным призером в составе российской команды в эстафете 4×10 км на зимних Играх в Сочи. Замкнул тройку призеров россиянин Алексей Виценко — 39 мин. 34,0 сек.

Сегодня в «Раубичах» состоится гонка на 10 км классическим стилем среди женщин. На старт вместе с лыжницами из России и Беларуси выйдет двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик из Польши.

В первый день этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам состоялась церемония открытия соревнований, в которых приняли участие председатель Минского облисполкома Семен Шапиро, первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев, председатель Белорусского лыжного союза Сергей Тетерин, генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.

Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне «Раубичи» принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале 2017 года. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.

Организаторами этапа Кубка Восточной Европы в «Раубичах» выступают Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси, Белорусский лыжный союз, Белорусская федерация лыжных гонок, Миноблисполком и Мингорисполком.