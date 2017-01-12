Вяльбе: FIS заслушает отстраненных российских лыжников Легкова и Белова 13 января

FIS 23 декабря по результатам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена отстранила шесть спортсменов сборной России, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Легков, Максим Вылегжанин, Белов и Алексей Петухов.

Слушание с участием Легкова и Белова пройдет в формате видеоконференции. Такой же вариант выбрали Петухов и Вылегжанин, о чем ФЛГР уведомила FIS, дата слушаний с участием этих двух лыжников будет определена позднее. Лыжницы Иванова и Шаповалова, в свою очередь, представят в FIS повторные более подробные письменные объяснения по сложившейся ситуации.