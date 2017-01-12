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12 января 2017, 13:48 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: FIS заслушает отстраненных российских лыжников Легкова и Белова 13 января

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет слушание по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 13 января в формате видеоконференции, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

FIS 23 декабря по результатам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена отстранила шесть спортсменов сборной России, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Легков, Максим Вылегжанин, Белов и Алексей Петухов.

Слушание с участием Легкова и Белова пройдет в формате видеоконференции. Такой же вариант выбрали Петухов и Вылегжанин, о чем ФЛГР уведомила FIS, дата слушаний с участием этих двух лыжников будет определена позднее. Лыжницы Иванова и Шаповалова, в свою очередь, представят в FIS повторные более подробные письменные объяснения по сложившейся ситуации.
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